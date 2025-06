Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (17.06.2025) gegen 12.45 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann, nachdem er an der Wohnungstür einer Seniorin in der Mahdentalstraße in Sindelfingen geklingelt hatte, wortlos und ungebeten die Wohnung. Er schien die Lichtschalter genauer zu inspizieren und hatte einen Schreibblock sowie einen Stift in der Hand. Obwohl die Frau den Mann weiterhin aufforderte die Räume zu verlassen, bewegte er sich weiter hinein, bis er urplötzlich sehr zügig das Weite suchte. Im Anschluss stellte die Frau fest, dass eine dunkelrote Schmuckschatulle, in der sich auch Schmuck befunden hatte, fehlte. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der Tatverdächtige wurde als etwa 170 cm groß, ungepflegt mit Stoppelbart und schlank beschrieben. Er soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und eine blau-graue Schildmütze sowie eine kurze, enge dunkle Jacke getragen haben, unter sich ein helles Oberteil befand. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

