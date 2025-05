Polizei Köln

POL-K: 250519-7-K Zeugen stellen mutmaßlichen Taschendieb nach Fluchtversuch - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Köln (ots)

Polizisten der Innenstadtwache haben am Sonntag (18. Mai) einen mutmaßlichen Taschendieb (30) in der Waisenhausstraße erwischt. Der 30-Jährige soll kurz zuvor einem Kölner (29) das Handy aus der Hosentasche gestohlen haben. Laut Zeugen hatten die beiden Männer gegen 6.30 Uhr die Straßenbahn gemeinsam an der U-Bahnhaltestelle Poststraße verlassen. Auf dem Bahnsteig soll der Tatverdächtige dann den Kölner angesprochen und umarmt haben. Der 29-Jährige bemerkte jedoch den Trick sowie das Fehlen seines Handys und forderte es von dem mutmaßlichen Dieb zurück. Dieser lief daraufhin davon, flüchtete über die Waisenhausstraße und stürzte anschließend beim Überklettern einer Mauer. Zwei Zeugen, die den Streit zwischen den Männern beobachtet hatten, nahmen die Verfolgung auf, stellten den Mann und sicherten das zuvor gestohlene Smartphone. Ein Richter schickte den wohnungslosen und einschlägig vorbestraften Mann in Untersuchungshaft. (cb/al)

