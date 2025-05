Polizei Köln

POL-K: 250519-6-K Streit zwischen Arbeitskollegen eskaliert in Lagerhalle - zwei Männer mit Stichverletzungen in Klinik eingeliefert

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nach einer Streitigkeit zwischen mehreren Mitarbeitern in einem Getränkehandel hat die Polizei Köln am Montagnachmittag (19. Mai) in Köln-Feldkassel drei beteiligte Männer (23, 28, 38) vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, drei weitere Arbeitskollegen (31, 32, 40) in einer Lagerhalle angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand teils schwerverletzt zu haben. Der 32-Jährige sowie der 40-Jährige erlitten Stichverletzungen, die aktuell noch in einem Krankenhaus behandelt werden. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit noch unklar. Uniformierte Einsatzkräfte sowie mehrere Diensthunde durchsuchen das betroffene Firmengelände aktuell nach einer möglichen Tatwaffe.

Warum die Männer gegen 13 Uhrzeit in Streit geraten waren, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (ph/al)

