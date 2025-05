Polizei Köln

POL-K: 250519-5-K Aufmerksame KVB-Mitarbeiter entdecken Café-Einbrecher - Polizisten nehmen 37-Jährigen auf dem Neumarkt fest

Köln (ots)

Mit tatkräftiger Unterstützung von zwei KVB-Mitarbeitern hat ein Streifenteam in der Nacht zu Montag (19. Mai) einen mutmaßlichen Einbrecher (37) auf dem Neumarkt vorläufig festgenommen.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war der 37-Jährige gegen 1.30 Uhr in der Zwischenebene der U-Bahnhaltestelle Neumarkt gewaltsam in ein Cafe eingedrungen und hatte dort den Kassenbereich durchsucht. Als er jedoch die KVB-Mitarbeiter bemerkte, schnappte er sich die Kasse und flüchtete mit der Beute über den Neumarkt. Dort stoppten ihn seine Verfolger schließlich und übergaben ihn an das alarmierte Streifenteam. Die Kasse, die der 37-Jährige auf der Flucht zuvor fallen gelassen hatte, sicherten die Beamten ebenfalls.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/al)

