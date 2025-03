Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250307.1 Kiel: Festnahme nach Verfolgungsfahrt in der Kieler Innenstadt

Kiel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entzog sich ein PKW mit dänischem Kennzeichen einer Polizeikontrolle. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit passierte der Wagen diverse rote Ampeln im Bereich der Kieler Innenstadt, bevor die Fahrt in der Lutherstraße ein Ende fand. Polizeibeamtinnen und -beamte nahmen im Nahbereich zwei Personen fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 3 Uhr entschied sich eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Brunswiker Straße zu einer Kontrolle des Audi mit dänischen Kennzeichen. Als die Fahrzeuginsassen den Streifenwagen bemerkten, führten sie den PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Straßen Jägersberg, Legienstraße, Lorentzendamm und Fleethörn auf den Knooper Weg. Hierbei wurden die polizeilichen Anhaltesignale missachtet und die Geschwindigkeitsbegrenzung um das vielfache überschritten. Auf dem Knooper Weg fuhr der Audi in Richtung Schützenwall und missachtete sowohl bei der Kreuzung mit der Möllingstraße als auch mit dem Kronshagener Weg die rote Ampelanlage. Die Fahrweise gefährdete diverse Verkehrsteilnehmer, welche durch Abbremsen einen Unfall verhindern konnten.

Im Anschluss floh das Fahrzeug über den Schützenwall in Richtung Westring und überschritt weiterhin die Geschwindigkeitsbegrenzung derart, dass die eingesetzten Streifenwagen mit Rücksicht auf weitere Gefährdung nicht aufschließen konnten. Vom Schützenwall bog der Audi in die Lutherstraße ab und wurde dort durch Straßenpoller an der Weiterfahrt gehindert. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fanden den PKW unmittelbar danach bereits verlassen vor.

Nach Hinweisen eines Zeugen kontrollierten die eingesetzten Kräften zwei männliche Personen im Alter von 22 und 21 Jahren im Nahbereich des Fluchtfahrzeugs. Die Personen wiesen sich mit dänischen Dokumenten aus, bei dem 22-Jährigen handelt es sich um den Halter des Audi.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Männer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und führten sie dem Polizeigewahrsam zu. Die Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs an.

Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt im Fall diverser Delikte. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sowie Personen, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 0431 - 1601503 bei der Polizei zu melden.

Ricarda Blucha

