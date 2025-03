Preetz (ots) - Sonntagfrüh kam es in Preetz zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. Die Person im Wagen flüchtete. Nach Angaben der 35-jährigen Radfahrerin habe diese gegen 09:30 Uhr den Rethwischer Weg befahren und nach links in die Moritz-Schreber-Straße abbiegen wollen. In diesem Moment sei ein blauer PKW entgegengesetzt der ...

mehr