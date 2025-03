Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250306.2 Kiel: Erfolgreiche Durchsuchungen und Kontrollen in Gaarden

Kiel (ots)

Das Kommissariat 17 der Kieler Bezirkskriminalinspektion führte Dienstag mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte mehrere Durchsuchungen in Gaarden durch. Ziel des Einsatzes war das Auffinden von Betäubungsmitteln. Gegen eine Person wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Auch das 4. Revier führte in eigener Zuständigkeit mehrere Kontrollen durch.

Unter Federführung des K17 suchten Einsatzkräfte aus Kiel und Eutin Dienstagmittag mehrere Gaststätten und Wohnungen in Gaarden auf. In einer Wohnung in der Medusastraße stellten sie rund 30 Gramm Kokain, eine vierstellige Summe Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie Handys und Laptops bei einem 41-Jährigen sicher. Der Mann wurde festgenommen und Mittwochnachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl, der jedoch gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Auch in den anderen Objekten stellten die Einsatzkräfte Kokain im jeweils einstelligen Gramm-Bereich, etwa 60 Gramm mutmaßlich illegal erworbenes Marihuana und eine Vielzahl von Betäubungsmitteln in Tablettenform sicher. Mehrere Tatverdächtige wurden durch die Kriminalpolizei erkennungsdienstlich behandelt und kamen nach Einleitung von Ermittlungsverfahren wieder auf freien Fuß.

Unabhängig von diesem Einsatz führten Beamtinnen und Beamte des 4. Reviers, wie auch in den vergangenen Monaten regelmäßig geschehen, in dieser Woche mehrere Kontrollen im Stadtteil durch. Bei den über 50 kontrollierten Personen stellten sie bei einigen kleinere Mengen Betäubungsmittel, darunter Heroin und Kokain, sicher. Eine Person war aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben. Seitens der Bevölkerung erhielten die Einsatzkräfte Zuspruch und die Rückmeldung, dass die häufigen Fußstreifen das Sicherheitsgefühl stärken würden. Das 4. Revier und das Kommissariat 17 werden auch in Zukunft Kontrollen und Durchsuchungen mit gleicher Zielrichtung durchführen.

Matthias Arends

