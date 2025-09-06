Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperverletzung unter Einsatz eines Messers in Lemwerder ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Straße "Breite Fahr" in Lemwerder kam es am Freitagabend gegen 20:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 39-Jähriger aus Lemwerder eine durch ein Messer verursachte Verletzung am Kopf davontrug. Nach vorangegangenem, zunächst verbalem Streit wurde dem Opfer von einer bislang unbekannten männlichen Person mit einem Messer eine Verletzung oberhalb des linken Ohres zugefügt, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter sowie den Hintergründen der Tat dauern an. Hinweise erbittet nun die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-9350.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell