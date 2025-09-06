PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Schmorbrand im Keller von Gemeinschaftsunterkunft - keine Verletzten ++

Delmenhorst (ots)

Am 05.09.2025, gg. 19:55 Uhr, kam es im Kellerbereich der Gemeinschaftsunterkunft in der Westerstr. in Delmenhorst zu einem Schmorbrand an der Transformatoranlage. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, sodass eine weitere Brandentwicklung schnell verhindert werden konnte. Zum Zeitpunkt der ersten Rauchentwicklung befanden sich 91 Personen in der Unterkunft, die allesamt unverletzt evakuiert werden konnten. Da die Stromversorgung, auch von benachbarten Gebäuden, infolge des Schmorbrandes ausgefallen war, wurden seitens der Stadt Delmenhorst schnell Ersatzunterkünfte bereitgestellt. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf einen technischen Defekt an der Transformatoranlage hin. Aufgrund des Einsatzes kam es im Innenstadtbereich zu Beeinträchtigungen des Individual- und öffentlichen Nahverkehrs. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:05

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 04.09.2025 zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr, wurde ein grauer Seat in der Kirchstraße von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Wagen parkte zum Unfallzeitpunkt auf dem dortigen Parkstreifen. Der entstandene Sachschaden am hinteren linken Kotflügel beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei Brake bittet nun ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 08:39

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall in Lemwerder

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 04.09.2025 gegen 17:05 Uhr, erlitt ein 8-Jähriger aus Lemwerder leichte Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 56-Jähriger aus Oldenburg mit seinem Volkswagen die Ritzenbütteler Straße in Lemwerder. Währenddessen trat hinter einem haltenden Bus unvermittelt der 8-Jährige auf die Fahrbahn, um diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren