Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Schmorbrand im Keller von Gemeinschaftsunterkunft - keine Verletzten ++

Delmenhorst (ots)

Am 05.09.2025, gg. 19:55 Uhr, kam es im Kellerbereich der Gemeinschaftsunterkunft in der Westerstr. in Delmenhorst zu einem Schmorbrand an der Transformatoranlage. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, sodass eine weitere Brandentwicklung schnell verhindert werden konnte. Zum Zeitpunkt der ersten Rauchentwicklung befanden sich 91 Personen in der Unterkunft, die allesamt unverletzt evakuiert werden konnten. Da die Stromversorgung, auch von benachbarten Gebäuden, infolge des Schmorbrandes ausgefallen war, wurden seitens der Stadt Delmenhorst schnell Ersatzunterkünfte bereitgestellt. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf einen technischen Defekt an der Transformatoranlage hin. Aufgrund des Einsatzes kam es im Innenstadtbereich zu Beeinträchtigungen des Individual- und öffentlichen Nahverkehrs. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

