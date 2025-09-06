Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkw in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 06.09.2025, wurde durch einen Passanten gegen 02:30 Uhr ein brennender PKW in der Straße Hasenlager in Hude festgestellt. Die alarmierten, freiwilligen Feuerwehren aus Altmoorhausen und Dingstede begannen direkt nach Erreichen des Brandortes mit dem Löschangriff, konnten aber nicht verhindern, dass der am Straßenrand stehende PKW ausbrannte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise zum Geschehen erbittet die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410.

