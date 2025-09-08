Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 1 +++ eine Person leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025 gegen 14:01 Uhr, erlitt eine 50-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Volvo die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord, als er zu spät erkannte, dass der vorausfahrende BMW, der von einem 26-Jährigen aus Dorsten gefahren wurde, abbremste.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der BMW auf einen weiteren BMW geschoben, der in gleicher Richtung vorausfuhr und in dem ein 32-Jähriger aus Hamburg am Steuer saß.

Die Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt leichte Verletzungen. Der Volvo sowie einer der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von 33.000 Euro.

Gegen den 58-Jährigen Unfallverursacher wurden ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell