Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerverletzter Fahrradfahrer auf dem Bahnhofplatz

Mainz (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr verletzte sich ein 66-jähriger Mainzer schwer, als er mit seinem Fahrrad den Bahnhofplatz befuhr.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, kam der Mainzer mit seinem Fahrrad aus Richtung Alicenstraße und fuhr auf den Bahnhofplatz. Vor einer Bushaltestelle geriet er mit einem Reifen in die Straßenbahngleise und kippte daraufhin mit dem Rad zur Seite. Hierbei schlug der 66-Jährige mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Der schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzte Mann wurde durch einen Krankenwagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren mehrere Streifenwagen vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

