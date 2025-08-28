Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei ermittelt: Feuerwerk vor Mannschaftshotel gezündet

Mainz (ots)

Vermummte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag Feuerwerk vor dem Hotel des Rosenborg Trondheim, Gastverein bei Mainz 05 am heutigen Abend im Rahmen der UEAF Conference League, gezündet und damit die Nachtruhe aller Gäste und Anwohner erheblich gestört.

Gegen 3 Uhr nachts werden Gäste des Hilton-Hotels am Rheinufer, sowie Anwohner auf beiden Rheinseiten durch Explosionen von Böllern und Raketen geweckt. Angestellte erkennen mehrere vermummte Personen auf der Rheinpromenade beim Zünden von Feuerwerkskörpern. Die Personen waren alle schwarz gekleidet und hatten rote Tücher oder ähnliches vor dem Gesicht.

Beim Eintreffen der Polizei kann diese nur noch die leeren Böllerhüllen am Boden liegend erkennen.

Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz werden durch die Polizei Mainz geführt. Darüber hinaus steht die Polizei Mainz in Kontakt mit Offiziellen der UEFA und der Vereine.

