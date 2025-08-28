PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei ermittelt: Feuerwerk vor Mannschaftshotel gezündet

Mainz (ots)

Vermummte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag Feuerwerk vor dem Hotel des Rosenborg Trondheim, Gastverein bei Mainz 05 am heutigen Abend im Rahmen der UEAF Conference League, gezündet und damit die Nachtruhe aller Gäste und Anwohner erheblich gestört.

Gegen 3 Uhr nachts werden Gäste des Hilton-Hotels am Rheinufer, sowie Anwohner auf beiden Rheinseiten durch Explosionen von Böllern und Raketen geweckt. Angestellte erkennen mehrere vermummte Personen auf der Rheinpromenade beim Zünden von Feuerwerkskörpern. Die Personen waren alle schwarz gekleidet und hatten rote Tücher oder ähnliches vor dem Gesicht.

Beim Eintreffen der Polizei kann diese nur noch die leeren Böllerhüllen am Boden liegend erkennen.

Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz werden durch die Polizei Mainz geführt. Darüber hinaus steht die Polizei Mainz in Kontakt mit Offiziellen der UEFA und der Vereine.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:15

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl- Schmuck unter Vorwand entwendet

    Mainz-Hechtsheim (ots) - Am Mittwoch, den 27.08.2025, kam es gegen 12:10 Uhr in Mainz-Hechtsheim zu einem dreisten Trickdiebstahl. Ein Mann wurde an der Einmündung Alte Mainzer Straße / Am Karthäuserhof von einem bislang unbekannten Paar in einem weißen, neuwertigen VW Coupé angesprochen. Unter dem Vorwand einer angeblichen früheren Bekanntschaft verwickelten die Täter - ein Mann und eine Frau - den Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren