POL-W: W Person mit Schnittverletzungen in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Im Bergischen Städtedreieck wurden in den vergangenen Tagen folgende Einbruchsanzeigen erstattet. Wuppertal - Zwischen dem 18.06.2025 (18:00 Uhr) und dem 20.06.2025 (09:00 Uhr) wurde in der Heinrich-Böll-Straße in ein nicht genutztes Geschäftshaus eingebrochen. Es wurden Kupferrohre gestohlen. In der Straße Am Diek wurde am 20.06.2025, zwischen 12:30 Uhr und 17:40 Uhr, in eine leerstehende Villa eingebrochen. Dabei wurden Armaturen, Kabel und Rohre ...

