Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck wurden in den vergangenen Tagen folgende Einbruchsanzeigen erstattet. Wuppertal - Zwischen dem 18.06.2025 (18:00 Uhr) und dem 20.06.2025 (09:00 Uhr) wurde in der Heinrich-Böll-Straße in ein nicht genutztes Geschäftshaus eingebrochen. Es wurden Kupferrohre gestohlen. In der Straße Am Diek wurde am 20.06.2025, zwischen 12:30 Uhr und 17:40 Uhr, in eine leerstehende Villa eingebrochen. Dabei wurden Armaturen, Kabel und Rohre entwendet. Im Zeitraum vom 19.06.2024 (10:00 Uhr) bis 21.06.2025 (09:00 Uhr) drangen Unbekannte in ein Geschäftshaus an der Straße Werth ein. Gestohlen wurden unter anderem Getränkeflaschen. In der Straße Vogelsaue hebelte am 22.06.2024, gegen 06:15 Uhr, ein unbekannter Mann ein Fenster einer Wohnung auf. Während er die Wohnung durchsuchte, wurde er von der Bewohnerin (78) bemerkt. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit Bargeld und Unterhaltungselektronik als Beute. Er wird als circa 1,80m groß sowie 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug der Mann einen Bart und dunkle Kleidung. Er hat eine breite Statur. Am 22.06.2025, zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in der Düsseldorfer Straße ein. Sie entwendeten einen Autoschlüssel und fuhren anschließend mit dem dazugehörigen Ford weg. Solingen - Im Bereich Ketzberg wurde in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Zwischen dem 18.06.2025 (19:30 Uhr) und dem 20.06.2025 (07:00 Uhr) hebelten Unbekannte ein Fester auf und stahlen Bargeld. Am 21.06.2025, zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Bergerstraße ein. Sie stahlen Bargeld. Am 21.06.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Henckelsstraße. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. In der Friedrich-Ebert-Straße wurde zwischen dem 18.06.2025 (10:00 Uhr) und dem 22.06.2025 (22:00 Uhr) in ein Haus eingebrochen. Es wurde Bargeld gestohlen. Remscheid - Im Bereich Vieringhausen wurde im Zeitraum 18.06.2025 (15:00 Uhr) bis 20.06.2025 (07:20 Uhr) in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Über eine Beute ist nichts bekannt. In der Straße Neuenteich öffneten Unbekannte zwischen dem 19.06.2025 (15:00 Uhr) und dem 20.06.2025 (09:00 Uhr) ein Geschäftsgebäude und stahlen Fahrräder. In Lennep verschafften sich Unbekannte am 22.06.2025, gegen 20:05 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Schule. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

