Polizei Wuppertal

POL-W: W Alleinunfall am Sonnborner Ufer

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (21.06.2025, 23:25 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger war mit seinem Tesla auf der Straße Sonnborner Ufer in Richtung Vohwinkel unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 62-Jährige unter dem Einfluss von chemischen Substanzen gestanden haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn in Richtung Elberfeld gesperrt.

