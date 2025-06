Polizei Wuppertal

POL-W: W Bedrohung mit Messer

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (22.06.2025, gegen 17:35 Uhr) bedrohte ein Mann mehrere Personen im Wupperpark Ost in Elberfeld. Der 30-jährige Täter ging an einer Gruppe vorbei, als er nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt ein Messer zog und die Personen bedrohte. Anschließend flüchtete er in Richtung Alte Freiheit. In der Straße Hofaue trafen eingesetzte Polizisten den Mann an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Hammer und ein Messer. Bereits vor dem Einsatz hatte sich der 30-Jährige eine Verletzung am Kopf zugezogen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und später einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell