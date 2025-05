POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - Am Montag, den 12.05.2025, gegen 15:30 Uhr teilte ein Geschädigter der Polizei Speyer mit, dass sein Rucksack aus einem Spind eines Elektronikfachgeschäfts in der Wormser Landstraße entwendet wurde. Da der Geschädigte sein Rucksack mit einem AirTag ausgerüstet hat, konnte er diesen in einem Wohnhaus in der Schützenstraße orten. Mit der Begleitung einer Polizeistreife wurde das Wohnhaus aufgesucht und ...

