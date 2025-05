Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: AirTag lässt Dieb überführen

Speyer (ots)

Am Montag, den 12.05.2025, gegen 15:30 Uhr teilte ein Geschädigter der Polizei Speyer mit, dass sein Rucksack aus einem Spind eines Elektronikfachgeschäfts in der Wormser Landstraße entwendet wurde. Da der Geschädigte sein Rucksack mit einem AirTag ausgerüstet hat, konnte er diesen in einem Wohnhaus in der Schützenstraße orten. Mit der Begleitung einer Polizeistreife wurde das Wohnhaus aufgesucht und durch den Geschädigten die Tonfunktion des Ortungsgerätes abgespielt. Dadurch konnte der Ton einer Wohnung im Wohnhaus zugeordnet werden. Die Wohnungstür wurde den Polizeibeamten durch den 45-jährigen Beschuldigten geöffnet, welcher unaufgefordert und kommentarlos den gestohlenen Rucksack des Geschädigten den Polizeibeamten aushändigte. Der Beschuldigte wurde auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Gegen den 45-jährigen wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

