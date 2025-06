Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung *** Zeugen gesucht *** auf der B255 zwischen Montabaur und Obersayn

B255; Hahner-Stock (ots)

Am Donnerstag, dem 12.06.2025, um 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B255, in Höhe der Abfahrt zur B8 (Hahn am See) eine Straßenverkehrsgefährdung. Ein weißer VW fuhr von der B8 auf die B255 in Fahrtrichtung Rothenbach auf. Hierbei überholte er einen vorausfahrenden LKW (vermutl. Aufschrift "Hachenburger") trotz einer doppelt durchgezogenen Linie. Der Überholvorgang wurde über die entgegengesetzte und zweigeteilte Fahrspur durchgeführt. Auf dieser Fahrspur ereignete sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein Überholmanöver. Ein Kleinlastkraftwagen überholte einen bislang unbekannten Lastkraftwagen mit Anhänger. Als der Fahrer des Kleinlastkraftwagens den auf seiner Spur entgegenkommenden VW bemerkte, führte er eine Gefahrenbremsung durch, ordnete sich hinter dem rechts neben ihm befindlichen Lastkraftwagen ein, um so einen Frontalzusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Bei dem Einordnen touchierte der Kleinlastkraftwagen mit dem Außenspiegel den Anhänger des Lastkraftwagens. Hierdurch wurde der Außenspiegel zerstört. Der Fahrer/ die Fahrerin des Lastkraftwagens, der Fahrer/ die Fahrerin des LKW mit der Aufschrift "Hachenburger" und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

