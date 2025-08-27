Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zu schnell, gegen die Einbahnstraße, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Mainz-Neustadt (ots)

Am späten Abend des 26.08.2025 gegen 21:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der PI Mainz 2 ein Fahrzeug auf, das die Nackstraße in Mainz entgegen der Einbahnstraße, mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Dabei überfuhr der Fahrer eine Bodenwelle, setzte seine Fahrt jedoch unvermindert fort und bog zügig nach links in die Jakob-Dieterich-Straße ein. Auch hier setzte er seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Leibnizstraße fort. Die eingesetzten Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Leibnizstraße festgestellt werden. Es stand verkehrswidrig mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Ein 29-jähriger Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz. Auf Ansprache gab er an, dass er nicht der Fahrer sei, er habe sich nur zum Essen auf den Fahrersitz gesetzt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC und Kokain. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde auf die Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen auf einen nahegelegenen Parkplatz umgesetzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten erhebliche Mängel fest. Die Frontscheibe war mehrfach gesprungen, und die Hauptuntersuchung war seit zwei Monaten abgelaufen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften.

