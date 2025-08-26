Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Tausende Euro: Polizei warnt vor veränderter Betrugsmasche

Mainz (ots)

Die Polizei warnt vor einer neuen, besonders perfiden Betrugsmasche, bei der falsche Bankmitarbeiter ältere Menschen um ihre Ersparnisse bringen. In der vergangenen Woche wurden mehrere Fälle (7) in Nierstein, Mainz-Mombach, Mainz-Hechtsheim, Mainz-Innenstadt, Zornheim und Hahnheim registriert, bei denen die Täter insgesamt mehrere Tausend Euro erbeuteten.

So läuft der Betrug ab:

Die Betrüger rufen meist ältere Personen an und geben sich als Mitarbeiter von deren Hausbank aus. Im Display erscheint dabei oft eine manipulierte Rufnummer, die der echten Nummer der Bank täuschend ähnlich sieht - ein technischer Trick, der die Opfer in Sicherheit wiegen soll.

Während des Gesprächs behaupten die falschen Bankmitarbeiter, dass es eine unberechtigte Zahlung oder Kontoverfügung gegeben habe. Um angeblich das Konto zu schützen, sei die EC-Karte gesperrt worden und müsse nun zur Überprüfung abgeholt werden. Gleichzeitig wird nach der persönlichen PIN-Nummer gefragt, die die Opfer häufig in Panik am Telefon preisgeben.

Kurz darauf erscheint ein weiterer Täter an der Haustür, um die EC-Karte in Empfang zu nehmen. Mit der Karte und der zuvor erfragten PIN heben die Betrüger unmittelbar danach Bargeld von den Konten ihrer Opfer ab. Die Schadenssummen liegen dabei zwischen 1.000 und 4.000 Euro pro Fall. Die Geschädigten bemerken den Betrug oft erst, wenn sie ihre Bank selbstständig unter der ihnen bekannten Nummer kontaktieren.

So schützen Sie sich:

Die Polizei rät dringend, folgende Verhaltensregeln zu beachten:

Legen Sie sofort auf. Echte Bankmitarbeiter fragen niemals am Telefon nach Ihrer PIN, Ihren Kontoständen oder anderen sensiblen Daten.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Kriminelle nutzen psychologischen Druck, um Sie zu schnellem Handeln zu zwingen. Nehmen Sie sich immer die Zeit, in Ruhe die Situation zu überprüfen.

Rufen Sie Ihre Bank selbst an. Verwenden Sie niemals die im Display angezeigte Rufnummer. Rufen Sie Ihre Bank stattdessen über die offizielle, Ihnen bekannte Telefonnummer an. So können Sie sichergehen, mit einem echten Mitarbeiter zu sprechen und den Betrugsversuch schnell aufzudecken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell