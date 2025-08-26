PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Korrektur Pressemeldung zum Radfahrunfall zwischen Fußgänger und Kind

Mainz (ots)

In unserer Pressemeldung von 09:00 Uhr zu dem genannten Verkehrsunfall hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das Kind ist selbstverständlich "unberechtigt" auf dem Gehweg gefahren. Der Fehler wurde zwischenzeitlich korrigiert.

Der erklärende Block am Ende, wies die aktuelle Rechtslage korrekt aus.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Die Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6104139

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

