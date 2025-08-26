PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Platzverweis nach andauerndem Fehlverhalten und Aggression in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag in der Mainzer Altstadt einem Mann einen Platzverweis erteilt, nachdem dieser im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhaltend aggressives und unkooperatives Verhalten gezeigt hatte.

Im Zuge routinemäßiger Streifentätigkeiten bemerkten Polizeibeamte vor einem Kiosk am Flachsmarkt drei Fahrzeuge, die verkehrsbehindernd im Halteverbot standen. Auf Nachfrage erklärten die Fahrer, sie müssten lediglich kurz etwas ausladen. Die Beamten gestatteten den Fahrern zunächst, an Ort und Stelle zu verweilen, um die Situation zu beobachten. Bei einer späteren erneuten Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass die Fahrzeuge nach wie vor falsch geparkt waren und die Insassen nicht mit dem Ausladen beschäftigt waren.

Nachdem die Beamten begannen, die Situation fotografisch zu dokumentieren, um die Ordnungswidrigkeit festzuhalten, begannen die Personen lautstark zu protestieren. Die anfänglichen Bemerkungen wie "Jagen Sie doch richtige Verbrecher" eskalierten schnell. Ein 47-jähriger Mann, verhielt sich besonders aggressiv, verweigerte die Zusammenarbeit bei der Identitätsfeststellung und versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu behindern.

Angesichts des anhaltenden und zunehmend distanzlosen Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis für die gesamte Mainzer Altstadt erteilt. Dieser gilt bis zum Morgen des Folgetages um 06:00 Uhr. Die Polizei betont, dass respektloses und aggressives Verhalten gegenüber Einsatzkräften nicht toleriert wird. Solche Handlungen können nicht nur zu Platzverweisen, sondern auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 26.08.2025 – 09:01

    POL-PPMZ: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Mainz (ots) - Am Montagmorgen gegen 10 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mainz leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Motorradfahrer die K18 in Richtung Mainz-Mombach und wollte nach rechts in die Straße "An der Krimm" abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn grünes Licht. Zur gleichen Zeit befuhr ein Autofahrer die Straße "An der Krimm" aus Richtung Mainz-Mombach. Der ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:00

    POL-PPMZ: Mainz - Zusammenprall zwischen Fußgänger und radfahrendem Kind

    Mainz (ots) - Bei einem Unfall in der Wallaustraße wurden am Montag gegen 17:00 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer und ein Fußgänger verletzt. Ein 11-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad unberechtigt einen Gehweg der Wallaustraße in Richtung Josefstraße. In Höhe der Hausnummer 93 kollidierte er mit einem die Straße querenden Fußgänger. Beide Personen wurden ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:00

    POL-PPMZ: Mainz- Jugendlicher entwendet Roller

    Mainz (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamte am Montagnachmittag, gegen 13 Uhr einen 15-Jährigen in der Mainzer Rheinallee gestoppt, der ohne Helm und Fahrerlaubnis mit einem entwendeten Roller unterwegs war. Die Beamten wurden auf den Jugendlichen aufmerksam, als er ohne vorgeschriebenen Helm fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass das Zündschloss des 50 km/h schnellen ...

    mehr
