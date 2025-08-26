Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Platzverweis nach andauerndem Fehlverhalten und Aggression in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag in der Mainzer Altstadt einem Mann einen Platzverweis erteilt, nachdem dieser im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhaltend aggressives und unkooperatives Verhalten gezeigt hatte.

Im Zuge routinemäßiger Streifentätigkeiten bemerkten Polizeibeamte vor einem Kiosk am Flachsmarkt drei Fahrzeuge, die verkehrsbehindernd im Halteverbot standen. Auf Nachfrage erklärten die Fahrer, sie müssten lediglich kurz etwas ausladen. Die Beamten gestatteten den Fahrern zunächst, an Ort und Stelle zu verweilen, um die Situation zu beobachten. Bei einer späteren erneuten Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass die Fahrzeuge nach wie vor falsch geparkt waren und die Insassen nicht mit dem Ausladen beschäftigt waren.

Nachdem die Beamten begannen, die Situation fotografisch zu dokumentieren, um die Ordnungswidrigkeit festzuhalten, begannen die Personen lautstark zu protestieren. Die anfänglichen Bemerkungen wie "Jagen Sie doch richtige Verbrecher" eskalierten schnell. Ein 47-jähriger Mann, verhielt sich besonders aggressiv, verweigerte die Zusammenarbeit bei der Identitätsfeststellung und versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu behindern.

Angesichts des anhaltenden und zunehmend distanzlosen Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis für die gesamte Mainzer Altstadt erteilt. Dieser gilt bis zum Morgen des Folgetages um 06:00 Uhr. Die Polizei betont, dass respektloses und aggressives Verhalten gegenüber Einsatzkräften nicht toleriert wird. Solche Handlungen können nicht nur zu Platzverweisen, sondern auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

