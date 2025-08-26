Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Jugendlicher entwendet Roller

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamte am Montagnachmittag, gegen 13 Uhr einen 15-Jährigen in der Mainzer Rheinallee gestoppt, der ohne Helm und Fahrerlaubnis mit einem entwendeten Roller unterwegs war.

Die Beamten wurden auf den Jugendlichen aufmerksam, als er ohne vorgeschriebenen Helm fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass das Zündschloss des 50 km/h schnellen Rollers kurzgeschlossen und die Frontverkleidung entfernt war. Der Jugendliche, der über keine gültige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug verfügte, konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen.

Umfassende Ermittlungen führten die Beamten zum rechtmäßigen Halter des Rollers. Dieser gab an, dass das Fahrzeug nur wenige Stunden zuvor aus seinem Hinterhof gestohlen worden war. Er konnte den Roller vor Ort entgegennehmen.

Nach Rücksprache mit seinem Vater wurde der 15-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell