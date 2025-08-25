Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Streit endet mit Flaschenschlag - Mann im Gesicht verletzt

Mainz - Altstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag vor einer Gaststätte im Bleichenviertel zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann (34) durch einen Flaschenschlag im Gesicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige konnte wenig später von der Polizei gefasst werden.

Laut Zeugenaussagen gerieten die beiden Männer zunächst im Inneren der Lokalität in Streit. Als die Gaststätte gegen 7 Uhr schloss, verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße. Dort schlug der mutmaßliche Täter (25) seinem Kontrahenten (34) unvermittelt zweimal mit einer Bierflasche ins Gesicht.

Ein Schlag traf das Gesicht des Mannes und verursachte eine tiefe Platzwunde. Der zweite Schlag, den der Mann mit seiner Hand abzuwehren versuchte, verletzte ihn so schwer, dass er eine Verformung des Mittelfingers erlitt.

Der Täter flüchtete vom Tatort, konnte jedoch von der Polizei am Bahnhofsvorplatz gestellt werden. Zwei Zeugen identifizierten ihn eindeutig als den Angreifer. Für die weitere Beweissicherung wurde der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt.

Der verletzte Mann wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

