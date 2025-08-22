PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 43-Jähriger nach sexueller Belästigung und aggressivem Verhalten in Mainz in Gewahrsam

Mainz (ots)

Zu zwei Vorfällen kam es am späten Abend des 21. August 2025 in der Mainzer Altstadt. Beide Taten werden einem zunächst unbekannten Mann zugeordnet, der durch sexuell motivierte und aggressive Handlungen aufgefallen ist.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 23:47 Uhr in einer Weinstube in der Mainzer Altstadt. Nach Angaben von Zeugen soll sich ein Mann an einem Tisch niedergelassen und versucht haben, Frauen anzusprechen. Kurz darauf soll er pornografische Inhalte auf seinem Smartphone angesehen und dabei unter dem Tisch masturbiert haben, wobei er seine Hose vollständig heruntergezogen hatte. Als die Inhaberin der Weinstube und mehrere männliche Gäste ihn zur Rede stellten, soll der Mann geantwortet haben: "Ihr seid doch auch Männer, ihr wisst wie das ist." Er verließ die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Polizei.

Der zweite Vorfall ereignete sich kurz darauf in einem Pub in der Nähe. Wie sich später herausstellte hat der gleiche Mann dort eine junge Frau angesprochen und am Arm gepackt haben. Als die Freundin der Frau ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, kam es zu einem Streit. Der Mann beleidigte daraufhin mehrere Personen drohte mit Schlägen. Als die Frauen sich entfernten, folgte er diesen, konnte aber von ihren männlichen Begleitern festgehalten werden. Die Frau gab später an, Schmerzen am Unterarm zu haben.

Die eintreffende Polizei traf alle Beteiligten im Bereich der Eisgrubstraße an. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und der Weigerung, seinen Ausweis auszuhändigen, wurde der Mann zu Boden gebracht und fixiert. Der 43-jährige Beschuldigte gab gegenüber der Polizei zu, zuvor in der Weinstube gewesen zu sein. Er wurde in Gewahrsam genommen und verblieb dort bis zum frühen Morgen.

Gegen den Mann werden nun Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06131/65-0 zu melden.

