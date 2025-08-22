PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tuning-Kontrolle am Europakreisel in Mainz

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr fand am Europakreisel 
in Mainz eine groß angelegte Kontrollstelle statt, bei der insgesamt 
53 PKW und Motorräder überprüft wurden. Die von der Verkehrsdirektion
Mainz organisierte Kontrolle, wurde durch Kräfte aus dem gesamten 
Polizeipräsidium Mainz und dem PP Westpfalz unterstützt. 

Im Vorfeld wurden die Einsatzkräfte durch eine theoretische Schulung 
gezielt in dem Themengebiet Tuning durch Experten weitergebildet.
Während der Kontrollstelle wurden zahlreiche technische Veränderungen
an den Fahrzeugen festgestellt. Davon führten 28 Fälle zum Erlöschen 
der Betriebserlaubnis. 

Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld rechnen und sind 
verpflichtet, die Mängel zu beseitigen und der Straßenverkehrsbehörde
nachzuweisen, dass ihre Fahrzeuge wieder den Vorschriften 
entsprechen.

Besonders auffällig war ein Fahrzeug, dessen Kombination aus Fahrwerk
und Felgen so tief gelegt war, dass der Reifen am Radkasten 
schleifte. Das Fahrzeug musste noch vor Ort abgeschleppt werden. 
Zudem wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet -u.a. wegen 
abgelaufener Hauptuntersuchung und aufgrund des nicht 
vorschriftsmäßigen Zustands ausländischer Fahrzeuge. 

Mehrere Verwarnungen wurden ausgesprochen, weil wichtige 
Fahrzeugdokumente nicht mitgeführt wurden. Darüber hinaus konnte ein 
Haftbefehl vollstreckt werden; die festgenommene Person wurde 
anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Neben der technischen Überprüfung führten die Einsatzkräfte 
zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche, um den 
Verkehrsteilnehmern transparent darzustellen, warum illegale 
Veränderungen an Kraftfahrzeugen gefährlich und deshalb verboten 
sind. 

Die Kontrolle zeigte aber auch, dass der absolut überwiegende 
Großteil der Fahrzeuge den Vorschriften entsprach und 
beanstandungslos geführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

