POL-PPMZ: Tuning-Kontrolle am Europakreisel in Mainz

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr fand am Europakreisel in Mainz eine groß angelegte Kontrollstelle statt, bei der insgesamt 53 PKW und Motorräder überprüft wurden. Die von der Verkehrsdirektion Mainz organisierte Kontrolle, wurde durch Kräfte aus dem gesamten Polizeipräsidium Mainz und dem PP Westpfalz unterstützt. Im Vorfeld wurden die Einsatzkräfte durch eine theoretische Schulung gezielt in dem Themengebiet Tuning durch Experten weitergebildet. Während der Kontrollstelle wurden zahlreiche technische Veränderungen an den Fahrzeugen festgestellt. Davon führten 28 Fälle zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld rechnen und sind verpflichtet, die Mängel zu beseitigen und der Straßenverkehrsbehörde nachzuweisen, dass ihre Fahrzeuge wieder den Vorschriften entsprechen. Besonders auffällig war ein Fahrzeug, dessen Kombination aus Fahrwerk und Felgen so tief gelegt war, dass der Reifen am Radkasten schleifte. Das Fahrzeug musste noch vor Ort abgeschleppt werden. Zudem wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet -u.a. wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und aufgrund des nicht vorschriftsmäßigen Zustands ausländischer Fahrzeuge. Mehrere Verwarnungen wurden ausgesprochen, weil wichtige Fahrzeugdokumente nicht mitgeführt wurden. Darüber hinaus konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden; die festgenommene Person wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Neben der technischen Überprüfung führten die Einsatzkräfte zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche, um den Verkehrsteilnehmern transparent darzustellen, warum illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen gefährlich und deshalb verboten sind. Die Kontrolle zeigte aber auch, dass der absolut überwiegende Großteil der Fahrzeuge den Vorschriften entsprach und beanstandungslos geführt wurde.

