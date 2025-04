Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall mit Pedelecs in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 27. April 2025, um 15:10 Uhr, ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung der Tiarksstraße und der Sengwarder Straße in Wilhelmshaven. Eine 44-jährige Wilhelmshavenerin übersah die von rechts kommenden bevorrechtigte 56-Jährige auf ihrem Pedelec und fuhr ihr in den Fahrtweg. Der 56-Jährige bremste stark und fiel dabei nach vorne über den Lenker. Bei dem Sturz zog sie sich jedoch Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule zu und wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

