Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz (ots)

Am Montagmorgen gegen 10 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mainz leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Motorradfahrer die K18 in Richtung Mainz-Mombach und wollte nach rechts in die Straße "An der Krimm" abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn grünes Licht. Zur gleichen Zeit befuhr ein Autofahrer die Straße "An der Krimm" aus Richtung Mainz-Mombach. Der 38-Jährige missachtete das für ihn geltende rote Ampelsignal und stieß mit dem von rechts kommenden Motorradfahrer zusammen.

Durch den Aufprall stürzte der 81-jährige Motorradfahrer auf seine linke Seite und erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell