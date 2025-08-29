Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach der vermisstem 13-Jährigen

Mainz (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6106315

Die vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten durch die Bundespolizei angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

