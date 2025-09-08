Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrerin in Nordenham +++ Beide Beteiligten leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 07.09.2025 gegen 18:10 Uhr, erlitten beide Beteiligte eines Verkehrsunfalls in der Bahnhofstraße leichte Verletzungen.
Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 56-Jährige aus Nordenham mit ihrem Pedelec den Radweg der Bahnhofstraße. Auf Höhe des Gymnasiums trat dabei ein 7-Jähriger, ebenfalls aus Nordenham, unvermittelt auf den Radweg. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.
Beide Beteiligten erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.
