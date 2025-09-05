FW Flotwedel: NDR1 zu Besuch bei der Feuerwehr Eicklingen

Feuerwehr Flotwedel

Am Donnerstag, den 04. September 2025, konnte sich die Ortsfeuerwehr Eicklingen über einen Besuch des NDR freuen. Schorse und Andreas Kuhlage von NDR 1 Niedersachsen kamen nach Eicklingen, um einen Scheck über 2.000 EUR, gestiftet von LOTTO Niedersachsen, aus der Aktion "Einer für Alle" zu überreichen.

Hierzu hatte sich der Kamerad Norbert Scharf beim NDR für die Aktion angemeldet und musste sich früh um 7:00 Uhr innerhalb von zwei Songs beim NDR melden. Nachdem sich zahlreiche Freunde der Feuerwehr bei ihm und weiteren Kameraden meldeten, schaffte Scharf es rechtzeitig beim Radiosender anzurufen und damit den Gewinn für die Eicklinger Feuerwehr zu sichern.

Zur Scheckübergabe konnten dann ca. 20 Kameraden für die fröhliche Kulisse bei der Live-Schaltung ins Radio und bei den Ton- und Bildaufzeichnungen sorgen, denn das Geld soll für den bereits geplanten Freisitz verwendet werden. Neben den Kameraden aus der Einsatzabteilung waren ebenfalls zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung sowie des Fördervereins vor Ort. Etliche Besucher, die ebenfalls von der Aktion mitbekommen hatten, begleiteten die Aktion am Feuerwehrhaus.

Zum Abschluss der Aktion konnte Schorse noch einmal den Klang vom Martinhorn aufnehmen und Kuhlage hatte die Möglichkeit einmal in Einsatzjacke, Helm und Handschuhe zu schlüpfen und einen C-Schlauch aus- und wieder aufzurollen.

