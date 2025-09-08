Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern in Wildeshausen +++ Beide Beteiligte leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025 gegen 13:35 Uhr, stießen zwei Pedelecfahrer in der Bauerschaft Kleinenkneten miteinander zusammen und verletzten sich dabei leicht.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem Pedelec den Radweg der Bauerschaft Kleinenkneten und stieß dabei frontal mit einer entgegenkommenden 53-Jährigen, ebenfalls aus Wildeshausen, die auch mit einem Pedelec unterwegs war, zusammen.

Die 65-jährige Unfallverursacherin erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die 53-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine Behandlung konnte jedoch vor Ort abgeschlossen werden.

An den beiden Pedelecs entstand geringer Sachschaden.

