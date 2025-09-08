Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern in Wildeshausen +++ Beide Beteiligte leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 07.09.2025 gegen 13:35 Uhr, stießen zwei Pedelecfahrer in der Bauerschaft Kleinenkneten miteinander zusammen und verletzten sich dabei leicht.
Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-Jährige aus Wildeshausen mit ihrem Pedelec den Radweg der Bauerschaft Kleinenkneten und stieß dabei frontal mit einer entgegenkommenden 53-Jährigen, ebenfalls aus Wildeshausen, die auch mit einem Pedelec unterwegs war, zusammen.
Die 65-jährige Unfallverursacherin erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die 53-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine Behandlung konnte jedoch vor Ort abgeschlossen werden.
An den beiden Pedelecs entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell