Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, 07.09.2025 in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 17:45 Uhr, bei einem Einbruch in Ovelgönne Diebesgut im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Täter hebelten während der Abwesenheit der Bewohner die hintere Terassentür des Wohnhaues in der Strückhauser Straße auf und gelangten auf diesem Weg in das Haus.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401-9350 bei der Polizei Brake zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

