Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250822 - 0869 Frankfurt - Innenstadt: Bedrohung mit Pfefferpistole - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Donnerstag (21. August 2025) auf Freitag (22. August 2025) einen Mann fest, der zuvor andere mit einer Pfefferpistole bedroht haben soll.

Der 21-jährige Beschuldigte geriet nach aktuellen Erkenntnissen zusammen mit seinem Begleiter, gegen 01:00 Uhr, im Bereich der Alten Brücke, aus bislang unbekannter Ursache mit drei Personen in einen Streit. Im Zuge dessen zog er dann eine Pfefferpistole und bedrohte damit die kleine Gruppe. Als daraufhin mehrere Streifenwagen erschienen, rannte er zwar zunächst davon, Polizisten konnten ihn jedoch kurz darauf festnehmen. Die in der Zwischenzeit weggeworfene Pfefferpistole stellten die Beamten ebenfalls sicher.

Der 21-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

