Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250822 - 0868 Frankfurt - Riederwald: Fahndung nach Dieben zahlt sich aus

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Donnerstagmorgen (21. August 2025) zwei mutmaßliche Diebe fest, die zuvor eine Tasche aus einem Auto geklaut haben sollen.

Der Vorfall ereignete sich zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Riederbruch". Nach aktuellen Erkenntnissen nutzen die beiden Tatverdächtigen dort eine Tatgelegenheit. Während die Geschädigte ihren Einkaufswagen zurückbrachte und ihr Auto in dieser kurzen Zeitspanne nicht abgeschlossen hatte, nahmen die beiden Männer eine Tasche aus dem Fahrzeug und flüchteten sofort mit ihrem eigenen PKW. Kurz darauf eintreffende Polizeibeamte begaben sich direkt in die Fahndung und konnten die beiden 55- und 49-jährigen Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Das Diebesgut hatten die beiden in der Nähe des Parkplatzes weggeworfen, es konnte an die Besitzerin übergeben werden.

Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass der 49-jährige Fahrer des Fluchtwagens über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und darüber hinaus im Verdacht steht sich unerlaubt im Bundesgebiet aufzuhalten. Beide Beschuldigte wurden auf Grund ihrer Wohnsitzlosigkeit in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell