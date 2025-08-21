Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250821 - 0865 Frankfurt - Schwanheim: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(yi) Vergangenen Freitag (15. August 2025) kam es in der Straße "Im Heisenrath" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr sei es, bisherigen Erkenntnissen zufolge, zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen gekommen. Demnach gerieten zwei Tatverdächtige mit den drei Geschädigten in einen Streit. Im Rahmen dessen schlugen und traten die Aggressoren das Geschädigtentrio. Weiter habe einer der Tatverdächtigen eine Pfefferpistole eingesetzt. Die Tatverdächtigen seien sodann mit einem Motorrad geflüchtet.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, möglicherweise Bilder bzw. Videos vom Geschehen haben oder Angaben zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 55313 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell