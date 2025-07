BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt Betrüger am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots) - Am 24. Juli 2025 überführten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main dank einer Videoauswertung einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen des Betruges und nahmen ihn fest. Der Mann hatte am 23. Juli 2025 Reisenden seine Hilfe beim Kauf eines Bahntickets angeboten. Nachdem die Geschädigten ihm 170 EUR übergeben ...

