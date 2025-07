Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Fahrt ohne Ticket offenbart Haftbefehl: Bundespolizei nimmt polizeibekannten Intensivtäter fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 18. Juli 2025 haben Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen Afghanen am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens festgenommen. Der Afghane reiste ohne gültigen Fahrschein in einem ICE aus Köln. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, gegen den Mann lag zudem ein Haftbefehl wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor.

Aufgrund des fehlenden Fahrscheins und nicht vorhandener Ausweisdokumente nahmen ihn die eingesetzten Beamten zunächst vorläufig fest und verbrachten ihn zur Wache der Bundespolizei.

Nach der Personalienfeststellung registrierten die Beamten im Fahndungssystem den offenen Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Celle suchte den Afghanen seit Mai 2025. Darüber hinaus wird er wegen weiterer Vergehen gesucht. Darunter sexuelle Belästigung, Wohnungseinbruchsdiebstahl und Erschleichen von Leistungen.

Nachdem die Bundespolizisten ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen gegen den 25-Jährigen eingeleitet haben, verbrachten sie ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde in Celle werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft.

