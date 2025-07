BPOLD FRA: Bundespolizei überführt Betrüger mittels Videoauswertung

Frankfurt/Main (ots) - Am 18. Juli 2025 haben Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen Afghanen am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens festgenommen. Der Afghane reiste ohne gültigen Fahrschein in einem ICE aus Köln. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, gegen den Mann lag zudem ein ...

