POL-F: 250821 - 0864 Frankfurt - Niederursel: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und LKW

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Mittag (20. August 2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen Fußgängerin und einem 32-jährigen LKW-Fahrer.

Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein 32-Jähriger mit seinem LKW den Gerhart-Hauptmann-Ring in aufsteigende Richtung gegen 13:50 Uhr befahren. Eine 50-jährige Fußgängerin lief vermutlich zwischen den Fahrzeugen entlang, stürzte hierbei und geriet mit dem rechten Unterarm unter beide heranrollenden Hinterräder des LKW. Durch das Überrollen erlitt die Frau schwere Quetschverletzungen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein umliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

