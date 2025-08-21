PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250821 - 0863 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfalls

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwochmorgen (20. August 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ratswegbrücke. Im Rahmen dessen wurde ein 72-Jähriger reanimationspflichtig.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 72-jährige LKW-Fahrer die Ratswegbrücke in Richtung Ratswegkreisel auf dem linken Fahrstreifen gegen 10:00 Uhr befahren. Der 50-jährige Autofahrer habe sich bei der rot zeigenden Ampel befunden, als der LKW-Fahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem Autofahrer zusammenstieß.

Der Autofahrer versuchte im Anschluss Kontakt mit dem 72-Jährigen aufzunehmen. Das Vorhaben scheiterte, da sich der LKW-Fahrer nicht ansprechbar war. Ersthelfer schlugen die Scheibe des Fahrzeuges ein und befreiten den mittlerweile blau angelaufenen Fahrer. Die Einsatzkräfte der Polizei begannen unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen und Rettungskräfte brachten den Mann, welcher sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr befindet, sodann in ein umliegendes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

