POL-F: 250822 - 0867 Frankfurt - Sachsenhausen: Uhrenverkauf eskaliert - Überraschter Räuber scheitert an wehrhaftem Verkäufer

(rü) Am gestrigen Nachmittag (21.August 2025) versuchte ein 54-jähriger Mann eine hochwertige Armbanduhr zu rauben. Zuvor hatte er sich in Sachsenhausen mit einem 31-Jährigen verabredet, um allem Anschein nach dessen Uhr zu kaufen. Anstatt dem Verkäufer Geld für die Uhr zu überreichen, soll der nunmehr Beschuldigte jedoch ein Messer gezückt und die Herausgabe der Uhr verlangt haben. Die Reaktion des bedrohten Verkäufers dürfte den Räuber allerdings überrascht haben. Denn dieser entgegnete der Forderung, die Uhr zu überreichen, mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe. Der Aufforderung, sich nicht mehr zu bewegen, kam der sichtlich beeindruckte Täter bis zum Eintreffen der Streife nach.

Das Streifenteam nahm ihn fest und verbrachte ihn für die weiteren Maßnahmen in das Polizeipräsidium.

Gegen den 31-jährigen Uhrenverkäufer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Er konnte zwar durch seine Reaktion den versuchten Raub abwenden, einen Verstoß gegen das Waffengesetz beging er jedoch trotzdem. Inwiefern sein Verhalten strafrechtlich relevant ist, wird nun in einem Ermittlungsverfahren geprüft.

