POL-F: 250821 - 0866 Frankfurt - Berkersheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0838

(yi) Der seit Sonntag (10. August 2025) vermisste Sven P. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

