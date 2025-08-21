PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250821 - 0866 Frankfurt - Berkersheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0838

Frankfurt (ots)

(yi) Der seit Sonntag (10. August 2025) vermisste Sven P. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:45

    POL-F: 250821 - 0865 Frankfurt - Schwanheim: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

    Frankfurt (ots) - (yi) Vergangenen Freitag (15. August 2025) kam es in der Straße "Im Heisenrath" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 23:00 Uhr sei es, bisherigen Erkenntnissen zufolge, zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen gekommen. Demnach gerieten zwei Tatverdächtige mit den drei Geschädigten ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:07

    POL-F: 250821 - 0863 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfalls

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Mittwochmorgen (20. August 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ratswegbrücke. Im Rahmen dessen wurde ein 72-Jähriger reanimationspflichtig. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 72-jährige LKW-Fahrer die Ratswegbrücke in Richtung Ratswegkreisel auf dem linken Fahrstreifen gegen 10:00 Uhr befahren. Der 50-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren