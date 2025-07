LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots) - In der Zeit von Sonntagabend, 22:00 Uhr, bis Montagmorgen, 04:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise einen schwarzen Audi A3 vom Gelände eines Autohandels in der Kopernikusstraße in Bad Salzungen. Der Pkw hat einen Wert von etwa 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Audis geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der ...

