Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (27.08.2025), gegen 07.30 Uhr, stellte ein Firmenbesitzer fest, dass noch unbekannte Täter in das Firmengebäude in der Straße "Vor der Hart" bei Renningen eingebrochen waren. Unter anderem hebelten sie eine Brandschutztür auf, um in das Innere einer Halle zu gelangen. Aus dieser stahlen die Einbrecher hochwertige Elektrowerkzeuge in vierstelligem Gesamtwert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in einen benachbarten Bauernhof besteht (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6105219 ) ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Renningen, Tel 07159 8045-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

