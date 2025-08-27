Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter an einer Bushaltestelle in der Harteneckstraße im Ludwigsburger Osten. Ein Zeuge stellte am Dienstag (26.08.2025) gegen 18:55 Uhr die Beschädigung fest, wann der Täter die Verglasung der Werbeanzeige an dem Bushaltestellenhäuschen beschädigte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell