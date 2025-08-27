Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (26.08.2025) zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der noch unbekannte Fahrzeuglenker gegen die hintere rechte Seite eines Volvo. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell