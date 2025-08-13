PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen+++

POL-OL: +++Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen+++
  • Bild-Infos
  • Download

Oldenburg (ots)

Am 13.08., gegen 16:20 Uhr, kommt es auf der "Leerer Straße", im Bereich des dortigen Autohofs zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt werden. Zum Unfallhergang kann die Polizei bislang folgende Angaben machen. Ein 65jähriger Fahrzeugführer aus Westoverledingen will mit einem PKW Audi von der Straße "Zum Heerenberg" nach links auf die bevorrechtigte "Leerer Straße" einbiegen und übersieht einen in Richtung Remels fahrenden PKW Mazda, der von einem 71jährigen Mann aus der Gemeinde Hesel geführt wird. Es kommt zum Zusammenstoß, durch welchen beide Fahrzeuge gegen den PKW Opel einer 63jährigen Westerstederin geschleudert werden, die das Tankstellengelände verlassen will. An allen Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, der seitens der Polizei auf etwa 15.000Euro geschätzt wird. Die beiden Fahrzeugführer werden vorsorglich dem Klinikzentrum Westerstede zugeführt, die Opelfahrerin und deren Beifahrerin bleiben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:34

    POL-OL: Schwerer Raub auf Hotel am Europaplatz - Polizei bittet um Hinweise

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es zu einem Raubüberfall auf ein Hotel am Europaplatz in Oldenburg. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 22:20 Uhr ein maskierter Mann den Empfangsbereich des Hotels und begab sich unmittelbar zur Rezeption. Die dort beschäftigte Angestellte wurde von dem Täter gewaltsam zur Seite gezogen. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 17:24

    POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person +++

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Dienstag ist es gegen 12:30 Uhr in Westerstede im Ortsteil Lindern zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Eine 62-jährige Frau aus Cuxhaven befährt zu diesen Zeitpunkt mit einem Quad die Westersteder Straße in Richtung Westerstede. In einer Rechtskurve kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:22

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Dienstag kam es gegen 12:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Oldenburg, bei dem ein 41-jähriger Oldenburger tödlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befand sich der Mann an einer Bushaltestelle des Bahnhofsplatzes. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen stürzte er nach vorne auf die Fahrbahn, geriet dabei unter einen anfahrenden Linienbus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren