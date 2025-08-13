POL-OL: +++Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am 13.08., gegen 16:20 Uhr, kommt es auf der "Leerer Straße", im Bereich des dortigen Autohofs zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt werden. Zum Unfallhergang kann die Polizei bislang folgende Angaben machen. Ein 65jähriger Fahrzeugführer aus Westoverledingen will mit einem PKW Audi von der Straße "Zum Heerenberg" nach links auf die bevorrechtigte "Leerer Straße" einbiegen und übersieht einen in Richtung Remels fahrenden PKW Mazda, der von einem 71jährigen Mann aus der Gemeinde Hesel geführt wird. Es kommt zum Zusammenstoß, durch welchen beide Fahrzeuge gegen den PKW Opel einer 63jährigen Westerstederin geschleudert werden, die das Tankstellengelände verlassen will. An allen Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, der seitens der Polizei auf etwa 15.000Euro geschätzt wird. Die beiden Fahrzeugführer werden vorsorglich dem Klinikzentrum Westerstede zugeführt, die Opelfahrerin und deren Beifahrerin bleiben unverletzt.

